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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" выиграла конкурс на строительство 71 МВт ветровой генерации

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Олег Матвеев / Перейти в фотобанкВетряк
Ветряк
© РИА Новости / Олег Матвеев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Энел Россия" в рамках конкурса на строительство электростанций на основе возобновляемых источников энергии выиграла 71 МВт ветровой генерации со вводом в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
В пресс-службе "Энел Россия" агентству сообщили, что еще ожидают результатов тендера. Участие в конкурсе анонсировал генеральный директор энергокомпании Карло Палашано Вилламанья в феврале текущего года.
В июне "НП Совет рынка" сообщал, что энергокомпании заявили на конкурс по строительству объектов "зеленой" генерации 14 проектов общей заявленной мощностью 660,98 МВт при квоте в 313,53 МВт: 10 заявок было подано в отношении ветровой генерации, 3 заявки по солнечной генерации и 1 заявка по гидрогенерации.
По ветровой генерации планируется отобрать 75,8 МВт со вводом в 2024 году, на эту квоту компании подали заявки на 635,58 МВт (превышение в 8 раз). По солнечной генерации с квотой в 5,6 МВт и вводом в 2022 году были поданы заявки на 17,3 МВт. Что касается гидрогенерации мощностью менее 25 МВт, то на квоту в объеме 10,7 МВт на 2022 год было подано лишь 8,1 МВт мощности. При этом на 2020-2021 годы и 2023-2024 годы по гидрогенерации не было подано ни одной заявки, а общая квота для отбора на эти годы составляет 219 МВт.
7 июня, 16:09
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В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций. При этом для отобранных проектов должен быть обеспечен определенный уровень локализации производства оборудования в РФ.
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