"Энел Россия" выиграла конкурс на строительство 71 МВт ветровой генерации

По ветровой генерации планируется отобрать 75,8 МВт со вводом в 2024 году, на эту квоту компании подали заявки на 635,58 МВт (превышение в 8 раз). По солнечной генерации с квотой в 5,6 МВт и вводом в 2022 году были поданы заявки на 17,3 МВт. Что касается гидрогенерации мощностью менее 25 МВт, то на квоту в объеме 10,7 МВт на 2022 год было подано лишь 8,1 МВт мощности. При этом на 2020-2021 годы и 2023-2024 годы по гидрогенерации не было подано ни одной заявки, а общая квота для отбора на эти годы составляет 219 МВт.