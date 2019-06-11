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РИА Новости

Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт, заявил главред WikiLeaks

Вчера, 14:01
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по прибытии в британскую тюрьму Белмарш был обследован психиатром и врачом-терапевтом, рассказал на брифинге во вторник главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
"Семилетнее пребывание в посольстве Эквадора без доступа к медпомощи, конечно, сказалось на его (Ассанжа) здоровье. В тюрьме его обследовали психиатр и врач-терапевт", - сказал Храфнссон.
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Позднее в беседе с российскими журналистами Храфнссон сказал, что последние полтора года Ассанж жил на обезболивающих.
"Его перевели в больницу тюрьмы Белмарш по состоянию здоровья. Важно помнить, что он провел годы взаперти и у него не было доступа в эквадорском посольстве к медицине семь лет. У него произошло воспаление канала зубного нерва и он полтора года жил на обезболивающих. В настоящее время он как минимум имеет физический доступ к врачам, его осматривают. Но как я говорил ранее, обследовавшая его группа специалистов, включая психиатра, пришла к выводу, что Ассанж находится в очень плохом состоянии", - отметил главред WikiLeaks.
Дополнительных деталей о состоянии здоровья Ассанжа он не сообщил, сославшись на тайну частной жизни. "Он стойкий человек. Я надеюсь, что вскоре он поправится и примет участие в собственной защите в суде", - отметил Храфнссон.
Главред WikiLeaks навещал Ассанжа в тюрьме примерно месяц назад.
"Ему положено два визита в месяц. У юристов доступ лучше", - рассказал Храфнссон.
По его словам, Ассанж прекрасно понимает, что ему предстоит длительная борьба, и у него было время обдумать свою линию защиты.
"Нам нужно поддерживать Джулиана Ассанжа в его борьбе против экстрадиции не ради самого Джулиана Ассанжа, а ради свободы прессы в целом", - отметил главный редактор WikiLeaks.
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Он напомнил о случаях преследования журналистов, приведя в качестве примеров различные инциденты в Калифорнии и Канаде, и отметил, что "все взаимосвязано".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Слушания по вопросу экстрадиции в США начались в Лондоне 2 мая.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам. Швеция, в свою очередь, как ожидается, должна в ближайшее время выпустить европейский ордер на арест. Несколько юристов ранее заявили РИА Новости, что министр внутренних дел Великобритании, скорее всего, распорядится, чтобы запрос от Швеции рассматривался в первую очередь.
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