США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков

"Возможно, наши американские коллеги знают о нас что-то, чего мы сами о себе не знаем. На протяжении последних пяти лет примеры такого рода подходов ярко были представлены международному сообществу в разговорах о сговоре правительства России с избирательным штабом Трампа. И на протяжении этих же лет нам внушали, что мы осознано нарушаем ДРСМД. А когда мы спрашивали, на каком основании вы это говорите, нам отвечали: вы сами все знаете лучше, чем мы", - сказал Рябков, выступая на "Примаковских чтениях".