Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T13:37Z
https://ria.ru/20190611/1555483692.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153350/97/1533509734_0:0:3329:1874_1036x0_80_0_0_5b56f3946d75f46e800117a9da981b2a.jpg
РИА Новости

Рябков: Россия будет добиваться обеспечения безопасности всеми средствами

Вчера, 13:37
279
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва в нынешних условиях будет добиваться обеспечения собственной безопасности всеми доступными ей средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил дипломат, в НАТО все более открыто заявляют, что неделимость безопасности может быть только трансатлантической, то есть только для самого альянса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Вчера, 09:38
Лавров прокомментировал политику США в области контроля над вооружениями
"Я думаю, что былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки и верить в лучшее мы не найдем нигде, в том числе и в Москве. Поэтому мы будем заботиться о собственной безопасности всеми нам доступными средствами, не увлекаясь фантомами типа Хельсинки-2", - заявил Рябков на Примаковских чтениях.
1800001
Обсудить 0
Сергей РябковРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков: США внушили себе, что Россия поменяла подходы по ядерному оружию
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков предостерег США от выхода из ДВЗЯИ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Украина останется участником ДНЯО и после прекращения ДРСМД, заявил Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Рябков: США стремятся "обнулить" попытки диалога по вооружениям
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Москва призвала США продлить СНВ и укрепить ДНЯО, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал заявления США о нарушении Россией ДВЗЯИ ложью
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Европа искусственно драматизирует ситуацию вокруг СВПД
Сирийские беженцы
Лавров рассказал, когда будет решена проблема сирийских беженцев
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии разочарован реакцией KFOR на провокацию в Косово
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Россия готова содействовать разрешению политического кризиса в Молдавии
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступает на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Спикер Рады не предоставил КС Украины список депутатов коалиции 2016 года
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Рябков: Россия не приемлет санкционный прессинг США в отношении Ирана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
02:03Спикер парламента Южной Осетии прокомментировал результаты выборов
Лента новостейМолния