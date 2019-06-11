Рябков: Россия будет добиваться обеспечения безопасности всеми средствами

"Я думаю, что былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки и верить в лучшее мы не найдем нигде, в том числе и в Москве. Поэтому мы будем заботиться о собственной безопасности всеми нам доступными средствами, не увлекаясь фантомами типа Хельсинки-2", - заявил Рябков на Примаковских чтениях.