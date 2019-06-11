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РИА Новости

Рябков: США стремятся "обнулить" попытки диалога по вооружениям

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон стремится "обнулить" попытки диалога по стратегическим вооружениям и контролю за вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Выступая на "Примаковских чтениях", Рябков отметил, что сегодня США пытаются "искать технологические решения тому, что фундаментально является политическими проблемами", и такой подход превалирует в Вашингтоне "до опасной степени".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
7 июня, 19:19
Рябков сомневается, что США намерены вернуться к соблюдению ДРСМД
"Почему эта вера в способность защититься от тех или иных средств, к примеру, при помощи ПРО или кибератак, должна обнулять возможность диалога, для нас остается загадкой",- сказал замглавы МИД РФ.
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Сергей РябковСШАВ мире
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