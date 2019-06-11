Рябков: США стремятся "обнулить" попытки диалога по вооружениям

Выступая на "Примаковских чтениях", Рябков отметил, что сегодня США пытаются "искать технологические решения тому, что фундаментально является политическими проблемами", и такой подход превалирует в Вашингтоне "до опасной степени".

"Почему эта вера в способность защититься от тех или иных средств, к примеру, при помощи ПРО или кибератак, должна обнулять возможность диалога, для нас остается загадкой",- сказал замглавы МИД РФ.