Удаленная занятость набирает популярность, заявил Медведев

"При развитии современных технологий для многих рабочим местом уже становится собственный дом. Я говорю о так называемой удаленной или неполной занятости, которая набирает популярность. Это массовое явление. И уже даже крупная социальная категория этим занимается, так называемые фрилансеры. Эта занятость - поверх всяких государственных границ, поверх национальных рынков труда", - сказал Медведев на Международной конференции труда.