Труд должен стать фактором развития личности, заявил Медведев

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Россия разделяет задачу Международной организации труда - сделать работу фактором развития личности человека, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы в полной мере разделяем миссию и задачи Организации так, как они определены в уставных документах, солидарны с позицией МОТ о том, что наша общая задача - сделать труд в XXI веке повсеместным фактором развития личности, источником раскрытия и реализации возможностей для всех людей", - заявил Медведев на Международной конференции труда.
Глава правительства отметил, что РФ придает большое значение международному сотрудничеству с МОТ и воспринимает в качестве эталонов ее стандарты во многих сферах.