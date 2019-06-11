Труд должен стать фактором развития личности, заявил Медведев

"Мы в полной мере разделяем миссию и задачи Организации так, как они определены в уставных документах, солидарны с позицией МОТ о том, что наша общая задача - сделать труд в XXI веке повсеместным фактором развития личности, источником раскрытия и реализации возможностей для всех людей", - заявил Медведев на Международной конференции труда.