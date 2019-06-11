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РИА Новости

Медведев призвал дать возможность учиться на протяжении трудовой карьеры

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса у людей, чтобы была возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда (МОТ).
"Мы должны выработать новые подходы к организации рабочего времени, организации образовательного процесса. У людей должна быть возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры", - сказал Медведев.
По его словам, этот тезис подчеркивается и в докладе глобальной комиссии МОТ "Работа ради лучшего будущего".
"Подготовка, переподготовка, освоение новых сфер и абсолютно новых знаний, новых компетенций позволяет просто человеку прожить несколько профессиональных жизней, чего, конечно, никогда раньше не было. Стать признанным специалистом в целом ряде областей, а главное всегда оставаться востребованным на рынке труда", - добавил Медведев.
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