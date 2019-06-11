Медведев призвал дать возможность учиться на протяжении трудовой карьеры

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Необходимо выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса у людей, чтобы была возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда (МОТ).

"Мы должны выработать новые подходы к организации рабочего времени, организации образовательного процесса. У людей должна быть возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры", - сказал Медведев.

По его словам, этот тезис подчеркивается и в докладе глобальной комиссии МОТ "Работа ради лучшего будущего".