Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:49Z
https://ria.ru/20190611/1555481457.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153306/50/1533065060_0:0:2983:1678_1036x0_80_0_0_b3b5082ccbfdfe606b33660806f5206d.jpg
РИА Новости

Медведев призвал все страны добиваться внедрения всеобщей трудовой гарантии

Вчера, 12:49
204
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Установление всеобщей трудовой гарантии - весьма амбициозная задача, но надо добиваться, чтобы все страны внедрили ее, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Весьма интересной является рекомендация МОТ об установлении всеобщей трудовой гарантии, которая должна предоставляться всем работникам", - сказал Медведев на Международной конференции труда.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 12:44
Медведев призвал сделать понятия "рабочий день" и "рабочее место" лояльнее
"Я убежден, что она может быть реализована, хотя задача сама по себе сверхамбициозная. В России многие из этих гарантий закреплены давно, некоторые даже в Конституции. И надо добиваться того, чтобы все страны пошли по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии", - добавил он.
230001
Обсудить 0
Дмитрий МедведевЖенева (город)В мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал не игнорировать запросы на социальные перемены
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Труд должен стать фактором развития личности, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Медведев заявил, что трудовые отношения требуют дебюрократизации
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации федерального проекта Старшее поколение национального проекта Демография. 17 мая 2019
Россия выступает против создания новых Берлинских стен, заявил Медведев
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 23 мая 2019
Удаленная занятость набирает популярность, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о резонансных делах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал сделать понятия "рабочий день" и "рабочее место" лояльнее
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Медведев отметил опыт неполитизированного сотрудничества в МОТ
LIVE: Выступление Дмитрия Медведева на Международной конференции труда в Женеве
Выступление Медведева на конференции труда в Женеве. Прямая трансляция
Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал сохранить ДРСМД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев связал рост влияния радикалов в Европе со снижением уровня жизни
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и труда Гренады Питер Дэвид во время встречи
Лавров обсудил с главой МИД Гренады перспективы сотрудничества
Заместитель руководителя администрации президента
Песков прокомментировал предложение провести пресс-конференцию по Голунову
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Самозанятых важно ввести в легальное поле, считает Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев сравнил проблемы миграции с Великим переселением народов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Лента новостейМолния