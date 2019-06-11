Медведев призвал все страны добиваться внедрения всеобщей трудовой гарантии

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Установление всеобщей трудовой гарантии - весьма амбициозная задача, но надо добиваться, чтобы все страны внедрили ее, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Весьма интересной является рекомендация МОТ об установлении всеобщей трудовой гарантии, которая должна предоставляться всем работникам", - сказал Медведев на Международной конференции труда.
"Я убежден, что она может быть реализована, хотя задача сама по себе сверхамбициозная. В России многие из этих гарантий закреплены давно, некоторые даже в Конституции. И надо добиваться того, чтобы все страны пошли по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии", - добавил он.