Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система международной безопасности переживает глубокий кризис, все больше сомнений, что договор о запрете ядерных испытаний вступит в силу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, мы пока не очень понимаем, какие меры и приемы можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы. А опасность этого существует", - сказал Рябков, выступая на "Примаковских чтениях".

"В последнее время возникает все больше вопросов в отношении того, вступит ли когда-либо в силу договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - добавил Рябков.