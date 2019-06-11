Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система международной безопасности переживает глубокий кризис, все больше сомнений, что договор о запрете ядерных испытаний вступит в силу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, мы пока не очень понимаем, какие меры и приемы можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы. А опасность этого существует", - сказал Рябков, выступая на "Примаковских чтениях".
"В последнее время возникает все больше вопросов в отношении того, вступит ли когда-либо в силу договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что "предметом всеобщего внимания и озабоченности является ситуация в сфере сохранения двусторонних российско-американских соглашений по контролю над вооружениями, прежде всего в ядерной области".