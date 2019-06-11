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РИА Новости

Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Система международной безопасности переживает глубокий кризис, все больше сомнений, что договор о запрете ядерных испытаний вступит в силу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"К сожалению, мы пока не очень понимаем, какие меры и приемы можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы. А опасность этого существует", - сказал Рябков, выступая на "Примаковских чтениях".
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"В последнее время возникает все больше вопросов в отношении того, вступит ли когда-либо в силу договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что "предметом всеобщего внимания и озабоченности является ситуация в сфере сохранения двусторонних российско-американских соглашений по контролю над вооружениями, прежде всего в ядерной области".
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