Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС

"Основной проблемой пожароопасного сезона остается неконтролируемые палы сухой растительности, из-за которых происходит более половины всех природных пожаров. Именно пожары на землях сельхозназначения и в степях, возникающие в результате поджогов травы и сухостоев, разрастаются до угрожающих масштабов, наносят значительный материальный ущерб, уничтожают населенные пункты и социальную инфраструктуру. В результате безответственного отношения к вопросам пожарной безопасности в этом году этом году от огня уже пострадало 88 человек, сгорело 130 жилых домов, нанесен значительный ущерб сельхозпроизводителям и животноводам", - заявил он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.