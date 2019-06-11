Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Из-за палов сухой травы и растительности в России в этом году сгорело 130 домов и пострадали 88 человек, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
"Основной проблемой пожароопасного сезона остается неконтролируемые палы сухой растительности, из-за которых происходит более половины всех природных пожаров. Именно пожары на землях сельхозназначения и в степях, возникающие в результате поджогов травы и сухостоев, разрастаются до угрожающих масштабов, наносят значительный материальный ущерб, уничтожают населенные пункты и социальную инфраструктуру. В результате безответственного отношения к вопросам пожарной безопасности в этом году этом году от огня уже пострадало 88 человек, сгорело 130 жилых домов, нанесен значительный ущерб сельхозпроизводителям и животноводам", - заявил он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
В апреле степные пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края, 17 населенных пунктов оказались в огне. Были уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Пострадали 34 человека, все они получили термические ожоги.