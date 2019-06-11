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РИА Новости

Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
Сухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Из-за палов сухой травы и растительности в России в этом году сгорело 130 домов и пострадали 88 человек, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
"Основной проблемой пожароопасного сезона остается неконтролируемые палы сухой растительности, из-за которых происходит более половины всех природных пожаров. Именно пожары на землях сельхозназначения и в степях, возникающие в результате поджогов травы и сухостоев, разрастаются до угрожающих масштабов, наносят значительный материальный ущерб, уничтожают населенные пункты и социальную инфраструктуру. В результате безответственного отношения к вопросам пожарной безопасности в этом году этом году от огня уже пострадало 88 человек, сгорело 130 жилых домов, нанесен значительный ущерб сельхозпроизводителям и животноводам", - заявил он, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
В апреле степные пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края, 17 населенных пунктов оказались в огне. Были уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Пострадали 34 человека, все они получили термические ожоги.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Вчера, 12:11
Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
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