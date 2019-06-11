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РИА Новости

Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"

Вчера, 12:30
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба", сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Да, подтверждаю", - ответил он на соответствующий вопрос.
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Как сообщил во вторник РИА Новости представитель Самарского районного суда, суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба": Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. Представитель суда уточнил, что все четверо являются подозреваемыми по статье 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). В материалах дела фигурирует нефтепровод "Дружба".
Как сообщил Демин, Никишов является заместителем начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Гладков - начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", Матюхин - инженер ПСП "Лопатино".
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В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в негодность.
СК РФ ранее сообщал о шести фигурантах дела. Это Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, а также экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко. Все шестеро ранее были арестованы решением Самарского районного суда, Трушев и Ружечко – заочно, так как находятся в международном розыске.
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