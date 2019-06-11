Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба", сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Да, подтверждаю", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как сообщил во вторник РИА Новости представитель Самарского районного суда, суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба": Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. Представитель суда уточнил, что все четверо являются подозреваемыми по статье 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). В материалах дела фигурирует нефтепровод "Дружба".

Как сообщил Демин, Никишов является заместителем начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Гладков - начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", Матюхин - инженер ПСП "Лопатино".

В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в негодность.