В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале

ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Девочка в возрасте 11 лет из Пермского края попала в реанимацию, получив ожоги из-за неправильного использования ее родителями жидкости для розжига углей в мангале, ее состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга города Перми.

По информации ГУМЧС России по Пермскому краю, в субботу в одной из деревень Пермского района один из родителей 11-летней девочки при попытке зажечь уголь в мангале нарушил требования пожарной безопасности. Неосторожное обращение со средством для розжига привело к вспышке, в результате которой ребенок получил серьезные ожоги. Как отметили в МЧС, по данному факту проводится проверка.