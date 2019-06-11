Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:28Z
https://ria.ru/20190611/1555480047.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале

Вчера, 12:28
116
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Девочка в возрасте 11 лет из Пермского края попала в реанимацию, получив ожоги из-за неправильного использования ее родителями жидкости для розжига углей в мангале, ее состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга города Перми.
По информации ГУМЧС России по Пермскому краю, в субботу в одной из деревень Пермского района один из родителей 11-летней девочки при попытке зажечь уголь в мангале нарушил требования пожарной безопасности. Неосторожное обращение со средством для розжига привело к вспышке, в результате которой ребенок получил серьезные ожоги. Как отметили в МЧС, по данному факту проводится проверка.
Шашлык на мангале. Архивное фото
21 апреля 2018, 04:24
Милонов попросил Минпромторг ограничить продажу одноразовых мангалов
"Девочка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Лечим", - сообщили агентству в больнице.
По данным регионального МЧС, 57% пожаров в крае возникает из-за неосторожного обращения с огнем.
000101
Обсудить 0
МЧСПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
РИА
Новости
В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
В пермском доме престарелых инвалида искупали в кипятке
В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
Лента
новостей
Изнасилованный подростком ребенок в Калужской области лечился от депрессии
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ
Стеклянная горка в Китае
В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты
В Нижегородской области арестовали обвиняемую в убийстве своего ребенка
В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
Телефон в дежурной части УВД
В Челябинске ищут четырехлетнего ребенка, украденного отцом у матери
Президент РФ Владимир Путин
Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Лента новостейМолния