В Циндао открылась Всемирная выставка здоровья в рамках БАФ

МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Спустя год после проведения саммита стран ШОС в Циндао сегодня здесь открылась Всемирная выставка здоровья в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ).
Территория выставки составляет 20 тысяч квадратных метров, более 200 предприятий и организаций представили свои разработки, концепции и результаты исследований в области Интернет-медицины, искусственного интеллекта, телемедицины с применением технологий 5G, передовых лекарственных препаратов, новейшего оборудования, биотехнологий, знаний о здоровье, социального страхования, управления здоровьем населения, заботы о здоровье пожилых и общественных услуг. Выставка демонстрирует тенденции и уровень развития крупной индустрии здоровья в Китае и мире, чтобы помочь реализации программы "Здоровый Китай".
Эта выставка является важной отраслевой частью Всемирного форума по вопросам здравоохранения в рамках БАФ. Она организована совместно БАФ и народным правительством провинции Шаньдун. Выставка продлится до 12 июня.