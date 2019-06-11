В Циндао открылась Всемирная выставка здоровья в рамках БАФ

. Спустя год после проведения саммита стран ШОС в Циндао сегодня здесь открылась Всемирная выставка здоровья в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ).

Территория выставки составляет 20 тысяч квадратных метров, более 200 предприятий и организаций представили свои разработки, концепции и результаты исследований в области Интернет-медицины, искусственного интеллекта, телемедицины с применением технологий 5G, передовых лекарственных препаратов, новейшего оборудования, биотехнологий, знаний о здоровье, социального страхования, управления здоровьем населения, заботы о здоровье пожилых и общественных услуг. Выставка демонстрирует тенденции и уровень развития крупной индустрии здоровья в Китае и мире, чтобы помочь реализации программы "Здоровый Китай".