Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:11Z
https://ria.ru/20190611/1555479087.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152199/23/1521992327_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_9d7fbac062e108c6df8044e7aa87acfb.jpg
РИА Новости

Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России

Вчера, 12:11
199
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проблема тушения ландшафтных пожаров, таких как в Забайкалье в апреле, законодательно не урегулирована, сил и средств для их тушения недостаточно, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
Ранее президент РФ поручил правительству до 1 июля 2019 года разработать проекты нормативных правовых актов для закрепления понятий "ландшафтный пожар" (природный пожар), "лесной пожар", а также разделения сфер ответственности между соответствующими органами власти и разграничения зон ответственности подразделений различных видов пожарной охраны.
"Если вопросы тушения лесных пожаров в правовом отношении урегулированы, то проблема тушения так называемых ландшафтных пожаров остается нерешенной. Полномочия в этой области достаточно размыты, и, как показывает опыт, сил и средств для их тушения недостаточно. Наиболее остро это проблема проявила себя в Забайкальском крае в апреле этого года", - сказал Зиничев на правительственном часе в Совете Федерации.
МЧС инициировало внесение изменений в действующее законодательство для решения этой проблемы, часть предложений уже получила поддержку, добавил министр.
В апреле степные пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края, 17 населенных пунктов оказались в огне. Были уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Пострадали 34 человека, все они получили термические ожоги.
Дым от лесного пожара
10 июня, 11:17
Лесные пожары на Дальнем Востоке охватили за сутки свыше 22 тысячи гектаров
020130
Обсудить 0
Евгений ЗиничевМЧСРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
РИА
Новости
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
Дом правительства РФ
Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
Сухая трава горит в поле в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области
Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС
Лента
новостей
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
Космический спутник Земли. Иллюстрация
Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности
В Красноярском крае локализовали крупный пожар на складе леса
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
День России
Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей
В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Дети в детском лагере
МЧС проверило все детские лагеря
Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время встречи
Путин во вторник встретится с Мантуровым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
Лента новостейМолния