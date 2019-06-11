Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России

"Если вопросы тушения лесных пожаров в правовом отношении урегулированы, то проблема тушения так называемых ландшафтных пожаров остается нерешенной. Полномочия в этой области достаточно размыты, и, как показывает опыт, сил и средств для их тушения недостаточно. Наиболее остро это проблема проявила себя в Забайкальском крае в апреле этого года", - сказал Зиничев на правительственном часе в Совете Федерации.