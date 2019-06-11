Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проблема тушения ландшафтных пожаров, таких как в Забайкалье в апреле, законодательно не урегулирована, сил и средств для их тушения недостаточно, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
Ранее президент РФ поручил правительству до 1 июля 2019 года разработать проекты нормативных правовых актов для закрепления понятий "ландшафтный пожар" (природный пожар), "лесной пожар", а также разделения сфер ответственности между соответствующими органами власти и разграничения зон ответственности подразделений различных видов пожарной охраны.
"Если вопросы тушения лесных пожаров в правовом отношении урегулированы, то проблема тушения так называемых ландшафтных пожаров остается нерешенной. Полномочия в этой области достаточно размыты, и, как показывает опыт, сил и средств для их тушения недостаточно. Наиболее остро это проблема проявила себя в Забайкальском крае в апреле этого года", - сказал Зиничев на правительственном часе в Совете Федерации.
МЧС инициировало внесение изменений в действующее законодательство для решения этой проблемы, часть предложений уже получила поддержку, добавил министр.
В апреле степные пожары охватили юг и юго-восток Забайкальского края, 17 населенных пунктов оказались в огне. Были уничтожены 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Пострадали 34 человека, все они получили термические ожоги.