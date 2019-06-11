Экспорт редкоземельных металлов из Китая с начала года упал на 7,2%

МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Впервые 5 месяцев 2019 года из Китая было экспортировано 19 тысяч тонн редкоземельных металлов, объем поставок сократился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в физическом, и на 5,1% - в денежном выражении, сообщает Главное таможенное управление КНР.
Ранее представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн отметил, что в настоящее время в Китае вводится система управления экспортными лицензиями на редкоземельные элементы, что является эффективным механизмом контроля экспорта редкоземельных материалов. Других мер торгового управления не существует, подчеркнул он.