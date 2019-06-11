Экспорт редкоземельных металлов из Китая с начала года упал на 7,2%

Ранее представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн отметил, что в настоящее время в Китае вводится система управления экспортными лицензиями на редкоземельные элементы, что является эффективным механизмом контроля экспорта редкоземельных материалов. Других мер торгового управления не существует, подчеркнул он.