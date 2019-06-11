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РИА Новости

В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей

Вчера, 12:02
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ВИЛЬНЮС, 11 июн - РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности (NKSC) Литвы считает, что через маршрутизатор D-LINK с установленным сервисом Яндекс.DNS может происходить сбор информации о поисковых запросах литовских пользователей, а полученная информация - направляться в Россию, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается на сайте Яндекса, Яндекс.DNS – это бесплатный DNS-сервис, который переводит буквенный адрес сайтов в цифровой IP-адрес, понятный компьютеру. Кроме поиска нужных IP-адресов Яндекс.DNS выполняет проверку сайтов на безопасность и наличие контента для взрослых.
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"По утверждению литовского ведомства, достаточно включить маршрутизатор D-LINK с интегрированным сервисом Яндекс.DNS, и, в соответствии с заводскими настройками, личная информация по умолчанию будет отображаться на российских серверах", - пишет Sputnik.
Отмечается, что национальный центр кибербезопасности, который работает при министерстве обороны, провел оценку безопасности коммуникационного оборудования, продаваемого в Литве. Теперь NKSC утверждает, что, используя сторонние предустановленные службы DNS на маршрутизаторах WiFi, пользователи рискуют, что данные их просмотров в Интернете будут бесконтрольно записываться и храниться.
По данным агентства, заместитель министра обороны Эдвинас Керза заявил, что потребителям важно объяснить, что информация об адресах веб-сайтов поступает непосредственно в Россию и сохраняется там. По его словам, данное техническое и программное обеспечение предназначены для российского рынка и практически не соответствуют требованиям ЕС.
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"Данные показывают, что информация о потребителях, когда они выходят в Интернет, уходит в Россию. Вопрос в том, как они там хранятся и обрабатываются. Позже мы исследовали, как обновляются эти устройства. Пароли хранятся в незашифрованном виде, программное обеспечение удаленно обновляется, а также не шифруется", - приводит агентство слова Керзы.
Замминистра отметил, что это является сигналом для литовских экспертов по защите данных. При этом руководитель NKSC Ритис Рейнис уточнил, что каждый владелец роутера может изменить настройки своего устройства, пишет Sputnik.
Летом 2018 года Национальный центр по кибернетической безопасности при минобороны Литвы заявлял, что приложение онлайн-заказа такси "Яндекс. Такси" создает условия для незаконного сбора информации о пользователях. Также в центре утверждали, что угроза утечки личных данных в российские службы возникает в отношении граждан Литвы, пользующихся российскими социальными сетями и электронной почтой, такими как "Одноклассники", Mail.ru, "Яндекс" и другими.
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