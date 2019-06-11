Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Треть пожарно-спасательной техники в России выработала ресурс и требует замены, реальная обеспеченность подразделений техникой не достигает 60%, заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
"На сегодняшний день почти треть пожарно-спасательной техники выработала ресурс и требует замены. Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то реальная обеспеченность боевых подразделений составляет всего 58%", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.
Потребность в современных образцах техники в МЧС, отметил министр, превышает 18 тысяч единиц, а половина всей боевой экипировки пожарных и пожарно-технических подразделений выработала свой срок и нуждается в замене.
В 2019 году МЧС планирует закупить в рамках существующих лимитов около 400 пожарно-спасательных автомобилей, что не перекрывает естественной убыли техники, которая составляет около 1,5 тысяч единиц, рассказал Зиничев