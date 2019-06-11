Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс

"На сегодняшний день почти треть пожарно-спасательной техники выработала ресурс и требует замены. Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то реальная обеспеченность боевых подразделений составляет всего 58%", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.