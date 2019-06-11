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РИА Новости

В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек

Вчера, 11:50
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© СК РФ по Новосибирской областиДом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей
Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей
© СК РФ по Новосибирской области
Дом в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, в котором погибли трое маленьких детей. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
"Я хочу, чтобы присутствующие еще раз услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет более 20 человек", - заявил министр на правительственном часе в Совете Федерации.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Евгений Зиничев
Глава МЧС России
Всего же в России каждый день, заявил Зиничев, жертвами различных чрезвычайных ситуаций становятся около 30 человек.
За прошлый год в пожарах и других чрезвычайных ситуациях погибли 9,5 тысяч человек, более 30 тысяч спасено силами МЧС.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41
Крупные пожары в России
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Евгений ЗиничевМЧСРоссияПроисшествия
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