В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
"Я хочу, чтобы присутствующие еще раз услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет более 20 человек", - заявил министр на правительственном часе в Совете Федерации.
Всего же в России каждый день, заявил Зиничев, жертвами различных чрезвычайных ситуаций становятся около 30 человек.
За прошлый год в пожарах и других чрезвычайных ситуациях погибли 9,5 тысяч человек, более 30 тысяч спасено силами МЧС.
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