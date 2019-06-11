В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.

"Я хочу, чтобы присутствующие еще раз услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет более 20 человек", - заявил министр на правительственном часе в Совете Федерации. Евгений Зиничев Глава МЧС России Глава МЧС России

Всего же в России каждый день, заявил Зиничев, жертвами различных чрезвычайных ситуаций становятся около 30 человек.