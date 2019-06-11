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РИА Новости

Аэрофлот и VIETNAM AIRLINES договорились о сотрудничестве

Вчера, 11:43
11
© РИА Новости / Александр КряжевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 11 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и авиакомпания Vietnam Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации внутренних и международных рейсов ("код-шеринг") во Вьетнаме и России. Новый формат сотрудничества перевозчиков позволяет предложить пассажирам больше возможностей для комфортных путешествий и новые удобные стыковки между рядом пунктов в России и Вьетнаме. Соглашение способствует укреплению деловых связей между двумя странами.
"Код-шеринг" распространяется на рейсы Аэрофлота по следующим маршрутам: Москва (Шереметьево) — Ханой/Хошимин*, Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург, Уфа и Краснодар; а также на рейсы Vietnam Airlines по маршрутам Ханой — Москва (Шереметьево)*, Ханой — Хошимин, Фукуок, Нячанг и Хошимин — Фукуок, Нячанг*.
Соглашению о код-шеринге предшествовало подписание двумя перевозчиками меморандума в 2018 г. и объявление Vietnam Airlines о переводе всех своих рейсов в аэропорт Шереметьево в июле 2019 года. Принятию решения о смене аэропорта базирования способствовали благоприятные условия для трансферных пассажиров, оперативность и качество сервиса в самом быстрорастущем аэропорту России, а также его статус главного хаба авиакомпаний-членов альянса SkyTeam.
Vietnam Airlines выполняет три прямых рейса в неделю по маршруту Москва — Ханой на современных самолетах Boeing 787-9 Dreamliner. Аэрофлот выполняет девять рейсов в неделю между Москвой и Вьетнамом, включая ежедневные полеты в Ханой и рейс в Хошимин дважды в неделю.
За 25 лет с момента первого полета вьетнамская авиакомпания перевезла между Вьетнамом и Россией более 1,6 млн пассажиров. В 2018 г. Россия заняла шестое место в списке международных стран, обеспечивающих наибольший въездной туристический поток. Согласно прогнозам, к 2020 году количество российских туристов во Вьетнаме вырастет до 1 млн.
*Начиная с 1 июля 2019 года
О компании Аэрофлот
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Контакты для СМИ:
Аэрофлот
Пресс-служба
+7 (495) 752-90-71
+7 (499) 500-73-87
+7 (495) 753-86-39
presscentr@aeroflot.ru
О компании Vietnam Airlines
Vietnam Airlines, член альянса SkyTeam, является национальным перевозчиком Вьетнама и ведущей авиакомпанией в Юго-Восточной Азии. Маршрутная сеть авиакомпании включает в себя 22 внутренних и 29 международных направлений. Всего Vietnam Airlines выполняет в среднем 400 рейсов в день по 95 маршрутам. Vietnam Airlines является первой авиакомпанией в мире, успешно эксплуатирующей одновременно оба воздушных судна нового поколения – Boeing 787-9 Dreamliner и Airbus A350-900 XWB.
В этом году Skytrax, ведущая в мире организация, составляющая рейтинги авиакомпаний и аэропортов, в третий раз подтвердила соответствие Vietnam Airlines престижному рейтингу "четыре звезды". Vietnam Airlines находится в авангарде авиационного рынка Вьетнама – одного из наиболее быстрорастущих внутренних рынков в мире, на протяжении 20 лет ежегодно демонстрирующих двузначные темпы роста. Компания позиционируется как современный авиаперевозчик, сочетающий международный бренд и традиционную культуру Вьетнама, и нацелена на получение рейтинга "пять звезд" и статуса одной из ведущих авиакомпаний Азии.
Контакты для СМИ:
Vietnam Airlines — Public Relations
+84 903242577
public-relations@vietnamairlines.com
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