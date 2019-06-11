МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны для наблюдения за действиями китайской стороны, сообщает филиппинский новостной портал США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны для наблюдения за действиями китайской стороны, сообщает филиппинский новостной портал Rappler со ссылкой на командующую береговой охраны США по тихоокеанскому региону, вице-адмирала Линду Фаган.

Как пишет портал, вице-адмирал заявила, что корабли береговой охраны США следят за "некоторыми действиями" представителей китайской стороны в Южно-Китайском море. По словам Фаган, операции береговой охраны США были "последовательными" на протяжении десятилетий патрулирования вод Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вице-адмирал отметила, что береговая охрана, которая является одним из видов ВС США, обеспечивает соблюдение принципов международного права. Фаган добавила, что США "очень заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со странами-партнерами... таким образом, который полезен и выгоден, в частности, некоторым малым островным государствам, которые испытывают проблемы с применением своей исключительной экономической зоны".

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.