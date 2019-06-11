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РИА Новости

США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны

Вчера, 11:37
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CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released / Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialists 3rd Class Bradley J. Gee/Released /
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны для наблюдения за действиями китайской стороны, сообщает филиппинский новостной портал Rappler со ссылкой на командующую береговой охраны США по тихоокеанскому региону, вице-адмирала Линду Фаган.
Как пишет портал, вице-адмирал заявила, что корабли береговой охраны США следят за "некоторыми действиями" представителей китайской стороны в Южно-Китайском море. По словам Фаган, операции береговой охраны США были "последовательными" на протяжении десятилетий патрулирования вод Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Вице-адмирал отметила, что береговая охрана, которая является одним из видов ВС США, обеспечивает соблюдение принципов международного права. Фаган добавила, что США "очень заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со странами-партнерами... таким образом, который полезен и выгоден, в частности, некоторым малым островным государствам, которые испытывают проблемы с применением своей исключительной экономической зоны".
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
За последние два года произошел целый ряд инцидентов с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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