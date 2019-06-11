В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Свыше 950 человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 986 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 354 человека (женщин – 107, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 632 человека (женщин – 190, детей – 322)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 36 граждан Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной в Кабр-Эс-Сит (провинция Дамаск) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2 тысячи 18 тонн.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.