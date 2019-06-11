В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей прокомментировали рейтинг самых красивых русских имен, составленный немецким журналом Wunderweib.
Так, в списке самых благозвучных мужских имен оказались Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита, а женских — Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория. При этом автор статьи назвал Россию "очаровательной страной с богатой историей".
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Некоторые пользователи Сети скептически отнеслись к предложенному списку.
"В таких вопросах доверять немцам не стоит", — написал Jack Morgan.
"Только одно русское имя в списке", — отметил Геннадий Луканин.
"Конечно, кому, как не немцам, лучше всех разбираться в русских именах", — съязвила Ĺady Winter.
Другие интернет-пользователи решили предложить свои варианты.
"Меркул, Мерцал и Капитон", — дополнил список Такой Какой.
"Даздраперма — да здравствует 1 мая — расшифровывается", — добавила Малыш-Ка Классная.
"Запомните их имена. Любовь, Комсомол и Весна", — написал Дмитрий Иотченко.
Некоторые согласились с результатами рейтинга: "А у немцев отличный вкус!)) Как раз скоро веду русско-немецкую свадьбу буду им ненавязчиво (раз по 10 в час) предлагать назвать дочь в честь меня", — рассказала @AlinaARTiukova.