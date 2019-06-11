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РИА Новости

СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек

Вчера, 11:29
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пенсионер в Вилюйском районе Якутии убил двух мужчин и ранил еще двоих, сообщается на сайте СУСК России по Республике Саха.
Во вторник утром в селе Кирово Вилюйского района 54-летний мужчина, предположительно из-за бытового конфликта, ранил из огнестрельного оружия четырех своих знакомых. Пострадавших доставили в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое их них скончались. Подозреваемый задержан.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя села Кирово по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), и части 3 статьи 30 - пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел на территории частного дома пенсионера на почве личных неприязненных отношений. Мужчина стрелял из гладкоствольного ружья "МЦ-21" 12 калибра. Двое пострадавших доставлены в хирургическое отделение районной больницы, где им оказывается помощь.
Сейчас следователи и сотрудники полиции работают с подозреваемым, устанавливаются обстоятельства и мотив произошедшего, назначен ряд необходимых экспертных исследований.
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