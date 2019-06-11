СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пенсионер в Вилюйском районе Якутии убил двух мужчин и ранил еще двоих, сообщается на сайте СУСК России по Республике Саха.

Во вторник утром в селе Кирово Вилюйского района 54-летний мужчина, предположительно из-за бытового конфликта, ранил из огнестрельного оружия четырех своих знакомых. Пострадавших доставили в фельдшерский пункт, где от полученных ранений двое их них скончались. Подозреваемый задержан.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя села Кирово по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), и части 3 статьи 30 - пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории частного дома пенсионера на почве личных неприязненных отношений. Мужчина стрелял из гладкоствольного ружья "МЦ-21" 12 калибра. Двое пострадавших доставлены в хирургическое отделение районной больницы, где им оказывается помощь.