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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани ограничили движение большегрузов, чтобы разгрузить трассы

Вчера, 11:27
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края ограничили движение большегрузов, чтобы снизить нагрузку на региональные трассы в высокий сезон, сохранить дорожное покрытие и разгрузить дороги для туристов, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"На дорогах Краснодарского края летом мы традиционно ограничиваем движение большегрузов. Запрет действует в светлое время суток с 9.00 до 21.00 и при повышении температуры выше 32 градусов. Это мера, которая позволяет минимизировать нагрузку на региональные трассы в высокий сезон, сохранить дорожное покрытие. И, конечно, разгрузить дороги для миллионов туристов, которые приезжают на наши курорты на своих личных автомобилях", - сказал Кондратьев.
По словам губернатора, на региональных и межмуниципальных трассах эти ограничения уже введены, соответствующий документ подписан. На федеральных трассах, идущих по территории края, запрет будет введен с 16 июня, уточнил глава края.
Курорты Краснодарского края в течение 2018 года приняли более 17 миллионов туристов, что на 1 миллион больше по сравнению с предыдущим годом. В текущем году краевые власти ожидают, что регион примет не меньшее количество гостей, чем в 2018 году. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по числу туристов — Сочи, Анапа и Геленджик. В стратегии развития региона стоит задача привлечь к 2030 году свыше 22 миллионов отдыхающих в год.
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