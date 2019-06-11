Власти Кубани ограничили движение большегрузов, чтобы разгрузить трассы

"На дорогах Краснодарского края летом мы традиционно ограничиваем движение большегрузов. Запрет действует в светлое время суток с 9.00 до 21.00 и при повышении температуры выше 32 градусов. Это мера, которая позволяет минимизировать нагрузку на региональные трассы в высокий сезон, сохранить дорожное покрытие. И, конечно, разгрузить дороги для миллионов туристов, которые приезжают на наши курорты на своих личных автомобилях", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, на региональных и межмуниципальных трассах эти ограничения уже введены, соответствующий документ подписан. На федеральных трассах, идущих по территории края, запрет будет введен с 16 июня, уточнил глава края.

Курорты Краснодарского края в течение 2018 года приняли более 17 миллионов туристов, что на 1 миллион больше по сравнению с предыдущим годом. В текущем году краевые власти ожидают, что регион примет не меньшее количество гостей, чем в 2018 году. Традиционные города-лидеры среди курортных территорий по числу туристов — Сочи, Анапа и Геленджик. В стратегии развития региона стоит задача привлечь к 2030 году свыше 22 миллионов отдыхающих в год.