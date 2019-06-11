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РИА Новости

В администрации Зеленского рассказали о размере оклада его пресс-секретаря

Вчера, 11:27
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15,7 тысячи гривен (590 долларов), сообщили во вторник в администрации главы украинского государства.
"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель установлен в размере 15720 гривен согласно постановлению кабинета министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - сообщили в администрации президента в ответ на запрос "Украинских новостей".
Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня. Ранее она работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", писала для украинского Forbes и американского Politico, сотрудничала с The New York Times.
Юлия Мендель
3 июня, 15:56
Биография Юлии Мендель
8131002
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