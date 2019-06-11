В администрации Зеленского рассказали о размере оклада его пресс-секретаря

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15,7 тысячи гривен (590 долларов), сообщили во вторник в администрации главы украинского государства.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель установлен в размере 15720 гривен согласно постановлению кабинета министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - сообщили в администрации президента в ответ на запрос "Украинских новостей".