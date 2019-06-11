Глава SAS в РФ и СНГ: российский рынок аналитики - на траектории роста

Современные технологии в сфере аналитики, новые программные и аналитические продукты, а также примеры конкретных успехов компаний - клиентов SAS были представлены на крупнейшем в России и странах СНГ форуме по бизнес-аналитике SAS Forum Russia 2019. О тенденциях рынка аналитики в России, его особенностях и перспективах в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал региональный вице-президент, генеральный директор компании SAS Россия/СНГ Валерий Панкратов.

- Валерий Юрьевич, ранее Вы говорили, что спрос на аналитику в России будет расти во всех сегментах рынка. Оправдались ли эти ожидания? В каких отраслях клиенты наиболее активны?

- Самый большой сегмент рынка, где мы работаем, это по-прежнему банки. Здесь по итогам года мы выросли: это касается как сектора коммерческих банков, так и госбанков. Правда, по сравнению с другими секторами, относительный рост не такой большой, поскольку банковский сегмент уже очень долго работает с аналитикой, сказывается фактор насыщения. Банки изначально имели возможность инвестировать больше средств в аналитику, и у них была потребность в таких инструментах. Их процессы и системы максимально настроены на клиентов: на оценку способности погасить кредит, на защиту средств от посягательств мошенников, на создание персональных предложений и продажу дополнительных продуктов и сервисов. Мы надеемся, что этот рост продолжится и дальше. Наш pipeline (потенциальные сделки, которые находятся в проработке) в индустрии "банки" вырос по сравнению с прошлым годом, и это вселяет оптимизм.

Вторая индустрия, которая представляет для нас все больший интерес, это ритейл и компании CPG (Consumer Pacaged Goods). Ритейл за последний год вырос значительно - более чем на 50%, как мы и ожидали. Но он и во всём мире растет очень быстро, порядка 20% в год. Мы думаем, что дальше эта скорость если и уменьшится, то не намного – надеемся расти на десятки процентов.

Серьезным прорывом для нас стала индустрия страхования, где мы видим более чем двукратный рост. Страховой рынок стал интересоваться аналитикой совсем недавно. Мы провели много "пилотов", где смогли показать очень хорошие результаты. "Сарафанное радио" сработало, вести о первых достигнутых успехах быстро распространились, и сейчас страховые компании с удовольствием к нам приходят и охотно покупают наши аналитические продукты.

- А как обстоит дело с государственным сектором? Ранее Вы отмечали, что здесь процессы идут очень медленно.

Госсектор тоже значительно вырос, даже больше, чем страхование, однако он вырос в объеме, а не в количестве. Новых заказчиков в госсекторе у нас не появилось, и это для нас было ожидаемо, поскольку там существуют объективные законодательные барьеры, которые ограничивают использование зарубежного софта. И все же есть госкомпании, которым можно покупать решения зарубежных поставщиков, и они покупают.

- Что происходит в других секторах?

- Телеком остается на прежнем уровне. Интерес к аналитике есть, но этот сектор, как и банковский, уже очень давно занимается аналитикой, и предложить им что-то новое и интересное очень сложно. В основном здесь идет развитие хорошо проверенных аналитических систем – расширяется их функциональность, растет количество пользователей, серверов, увеличивается количество данных для аналитики. Здесь всё на стабильно высоком уровне. В нашем портфеле это большой сегмент, но это не та отрасль, которая бурно растет. И сейчас я не вижу возможности для телекомов инвестировать в большие проекты по аналитике, отрасль комодизируется, ищет пути оптимизации расходов.

В транспортной индустрии, по большому счету, государственная монополия, стремление к импортозамещению, и это единственная отрасль, где мы видим стагнацию и даже уменьшение спроса на нашу аналитику. Учитывая их небольшую долю в нашем портфеле, в целом это на нас сказывается не так сильно.

- Как идет продвижение аналитических продуктов в новые для вас отрасли?

- Мы сейчас всё более активно работаем в энергетике, набираем людей на это направление. Активнее стали работать в агробизнесе, тоже набираем людей, делаем пилоты. Это сегменты с большим потенциалом, там есть задачи для аналитики и для нас, как вендора, возможности большого роста. Понятно, что в таких сегментах рост будет идти практически с нуля и в абсолютных величинах он не будет сразу демонстрировать больших объемов.

Но другие относительно новые для нас сегменты – страхование, ритейл и CPG – уже формируют порядка 20% выручки компании. Они растут не с нуля и растут достаточно интенсивно. И благодаря этим сегментам, мы поддерживаем приличные темпы развития.

- Ваши ожидания в отношении развития бизнеса компании в России?

- Ожидания надо держать на поводке, чтобы не разочаровываться. Наш подход в том, что надо просто работать - стараться повысить эффективность для заказчиков, внутреннюю эффективность, отлаживать процессы и разумно ставить цели. Если ты не даешь себе поблажки, команда в тонусе, есть приток свежей крови, то результат рано или поздно придет. И этот подход оправдывает себя, мы видим рост. К счастью, SAS, как глобальная компания, развивается, появляются новые продуктовые линейки, поэтому я с оптимизмом смотрю на следующий год.

Мы смотрим на рынок, его экономика сейчас если и не в лучшей своей форме, но по-прежнему растет. Поэтому негативных сценариев развития мы не рассматриваем, об этом говорит и наша позиция pipeline, которая на сегодняшний день лучше, чем в прошлом году.

- Чувствуете ли вы усиление конкуренции на фоне движения страны по пути импортозамещения?

Возьмём историю развития SAS. Наше программное обеспечение разрабатывалось на протяжение 43 лет. Трудно представить, что технологии и функциональность, которые создавались все эти годы коллективом в несколько тысяч человек, могут быть легко воссозданы и заменены стартапами российского рынка. Рынок аналитики весьма конкурентен, для новых игроков он предполагает большие инвестиции, поэтому мы не видим здесь серьезной опасности со стороны локальных игроков. И хотя на нашем рынке есть стартапы в сфере искусственного интеллекта, с точки зрения функционала, глубины, индустриального покрытия, им еще очень долго расти.

Также мы не почувствовали, что open sourсe (открытое программное обеспечение) отвоевал у нас серьезную долю рынка. Много обсуждалось и продолжает дискутироваться, что с помощью open sourсe можно заменить практически все проприетарные программные продукты и это будет выгодно, однако компании, которые достаточно много с этим экспериментировали, уже осознали, что open sourсe - это прежде всего не бесплатно, происходит по сути перераспределение статей расхода на проекты, но кардинально экономика остается той же. Постепенно рынок приходит к некоему равновесию спроса на open sourсe и на проприетарные продукты. Мы по-прежнему развиваемся, а значит - мы в основном работаем правильно.

- Назовите новых крупных клиентов, которые пришли в SAS в минувшем году?

- У нас был выдающийся проект с Банком России. Они и до этого пользовались нашими платформенными решениями, но в прошлом году мы с ЦБ сделали ряд больших "пилотов" по различным функциональным направлениям. Все они показали высокие результаты, по итогам начались промышленные внедрения.

Также появились новые крупные клиенты в страховании - "Росгосстрах", "Ренессанс Страхование", "ВСК". Развиваются отношения с нашими давними клиентами "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", там тоже стартовали новые интересные проекты.

В ритейле много новых компаний, но в основном это некрупные игроки. Что касается банков, то все ТОП-20 уже много лет являются нашими клиентами.

Важным результатом для нашей российской команды стал выход на рынок Европы, где мы принимали самое активное участие в проектах с компаниями Mondelez и Chibo, а также с мировым лидером в производстве продуктов питания – корпорацией Nestle. Наша экспертиза была высоко оценена нашими коллегами, поэтому в текущем году количество проектов в Европе станет еще больше.

- Каковы, по Вашему мнению, особенности работы аналитической компании в России?

- Россия в части рынка аналитики является страной роста, более стремительного, нежели, например, в странах Северной Европы. Конечно, геополитические проблемы представляют определенные сложности. Для нас закрыты некоторые сегменты рынка, но те сегменты, которые открыты, совершенно осознанно нас выбирают, хорошо понимая, зачем им это нужно. Мы понимаем их задачи, а они понимают, в чем SAS представляет для них ценность. Поэтому для коммерции здесь нет никаких проблем: у нас хорошее реноме, у нас команда, которая серьезно выделяется с точки зрения экспертизы, понимания статистики. Команда тоже растет, сейчас у нас уже больше 300 человек в российском офисе.

- Расскажите о деятельности компании на рынке Казахстана и других стран Средней Азии.

- В Казахстане мы открыли представительство в 2016 году, и сейчас там работает более 30 человек. Основными клиентами там также являются банки, коммерческие и государственные, и компании госсектора. В отличие от России, казахские госструктуры охотно и беспрепятственно с нами работают. Поэтому мы считаем госсектор Казахстана самым интересным для себя сегментом рынка. В госсекторе много данных и много аналитических задач, которые могут решать наши специалисты.

В прошедшем году у нас появился знаковый клиент из производственного сектора Казахстана. Это крупнейший производитель уранового топлива "Казатомпром", принадлежащий холдингу "Самрук-Казына". Проект был завершен, и сейчас мы начинаем вторую очередь проекта. Там нами была построена инновационная система планирования для одного из функциональных подразделений, которая имеет возможность расширения функциональности на все производственные предприятия холдинга.

Также нам интересен рынок Узбекистана, который относительно не так давно сменил свою политику работы с внешними компаниями и повысил степень открытости, облегчив обмен местной валюты и свободный экспорт заработанных денег. Раньше это ограничение делало для нас бессмысленной работу на данном рынке из-за невозможности вывода выручки из страны. Сейчас мы пробуем, проводим маркетинговые мероприятия, в прошлом году мы провели две конференции и начали работать с первыми коммерческими клиентами – пока идут "пилоты". И мы надеемся, что в этом году уже запустим 1-2 коммерческих проекта в Узбекистане случится.

- Намерена ли компания создать свой дата-центр в России?

- Скорее, мы смотрим на существующие дата-центры, где могли бы арендовать определенное количество стоек под свои приложения и свою платформу. Сейчас мы работаем над бизнес-кейсом, который будем защищать в штаб-квартире SAS. Если этот бизнес-кейс будет привлекателен для корпорации (а мы надеемся, что будет, потому что облачные провайдеры в России – это реально хороший, растущий бизнес), тогда, я думаю, мы сможем взять определенную долю рынка. Предполагаем, что в течение квартала наш проект будет рассмотрен, и мы получим заключение о возможности предоставлять сервисы, используя дата-центр.

- Расскажите про Академическую программу SAS, которая готовит кадры, как для самой компании, так и для клиентов?

- В рамках этой программы мы читаем много курсов, которые посвящены исключительно математике, статистике в привязке к деятельности SAS. Порядка 1000 студентов за год прослушивают эти курсы, а затем сдают экзамены. Тех, кто показывает объективно хорошее владение как теорией, так и практикой, мы приглашаем к себе: каждый год набираем более 50 человек под различные проекты. В дальнейшем мы строим для них индивидуальные программы профессионального развития со специализацией на той или иной индустрии.

Кроме того, наши клиенты имеют возможность разместить заявку на обучение стажера, где очерчивают свои требования к нему и желаемую специализацию. Мы охотно отрабатываем эти заявки. Так, за прошедший календарный год 32 стажера после нашей программы вышли к клиентам. Как правило, эти люди участвовали у нас в проектной работе, они понимают нашу среду, и в дальнейшей своей деятельности уже знают, к кому конкретно в SAS можно обратиться и по какому вопросу. Это в значительной степени улучшает эффективность совместной работы.