Додон заявил, что решения КС угрожают национальной безопасности Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что решения Конституционного суда ставят под угрозу национальную безопасность республики.

По словам президента, на прошедшем во вторник заседании Высшего совета обсуждались решения Конституционного суда, принятые в последние дни, в том числе те, что оправдывают роспуск парламента и признают незаконным формирование правительства премьера Молдавии Майи Санду.

"Позиция Высшего совета безопасности по вопросу решений КС: Мы приняли к сведению решения КС и считаем, что они арбитральные, приняты в нарушение Конституции и посягают на безопасность страны", - подчеркнул Додон на брифинге.