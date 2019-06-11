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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон заявил, что решения КС угрожают национальной безопасности Молдавии

Вчера, 11:07
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что решения Конституционного суда ставят под угрозу национальную безопасность республики.
По словам президента, на прошедшем во вторник заседании Высшего совета обсуждались решения Конституционного суда, принятые в последние дни, в том числе те, что оправдывают роспуск парламента и признают незаконным формирование правительства премьера Молдавии Майи Санду.
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"Позиция Высшего совета безопасности по вопросу решений КС: Мы приняли к сведению решения КС и считаем, что они арбитральные, приняты в нарушение Конституции и посягают на безопасность страны", - подчеркнул Додон на брифинге.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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