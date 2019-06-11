Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"За указанный период зарегистрировано 666 961 преступление, что на 19 543 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+3%). Рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 57 регионах страны, снижение - в 28", - сообщили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3% снизилось число выявленных преступлений экономической направленности, всего поставлено на учет 47 089 указанных деяний. При этом указывается, что увеличилось на 2,8 % (12 981) количество преступлений коррупционной направленности.

"Самый значительный рост (+55,2 %) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 77 109. Снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ущерб от преступлений, составив 232 517 246 000 рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что количество лиц, здоровью которых в результате преступлений причинен тяжкий вред, уменьшилось на 2,3% (13 186). "По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 1,3% (8 715)", - добавили в ведомстве.