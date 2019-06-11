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РИА Новости

Генпрокуратура назвала ущерб от преступлений в 2019 году

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 миллиарда рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год, всего совершено 666 тысяч 961 преступление, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
"За указанный период зарегистрировано 666 961 преступление, что на 19 543 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+3%). Рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 57 регионах страны, снижение - в 28", - сообщили в пресс-службе.
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По данным надзорного ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3% снизилось число выявленных преступлений экономической направленности, всего поставлено на учет 47 089 указанных деяний. При этом указывается, что увеличилось на 2,8 % (12 981) количество преступлений коррупционной направленности.
"Самый значительный рост (+55,2 %) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 77 109. Снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ущерб от преступлений, составив 232 517 246 000 рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.
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Отмечается, что количество лиц, здоровью которых в результате преступлений причинен тяжкий вред, уменьшилось на 2,3% (13 186). "По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 1,3% (8 715)", - добавили в ведомстве.
Более трети всех зарегистрированных преступлений (39%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж - 230 190, их число в текущем году увеличилось на 4%. Продолжает уменьшаться число таких деяний, как присвоение или растрата, грабежи, разбои (соответственно - 0,2%, - 6,8% и - 8,1%).
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