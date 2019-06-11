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РИА Новости

В Забайкалье возбудили дело после исчезновения ребенка

Вчера, 10:47
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ЧИТА, 10 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка пропала в селе Игдоча Забайкальского края, следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В настоящее время следователи СК РФ совместно с полицейскими устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят следственные действия. Организованы поиски, в которых участвуют сотрудники полиции, МЧС, местной администрации и добровольцы.
Полиция
10 июня, 16:10
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"Следователи провели комплекс неотложных действий. Осмотрено место происшествия, допрошены родители девочки и другие родственники, установлены и допрошены друзья и сверстники девочки. По распоряжению и. о. руководителя краевого следственного управления СК РФ Алексея Вольного, в Газимуро-Заводский район направлены следователи-криминалисты, которые на месте оказывают помощь коллегам. В поисковых мероприятиях применяется квадрокоптер", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пропавшую девочку накануне видели на берегу местной реки Газимур, поэтому следователи в качестве одной из версий рассматривают гибель ребенка из-за несчастного случая.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
30 августа 2018, 12:00
Координатор "Лиза Алерт": лучший поиск человека - тот, которого не было
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