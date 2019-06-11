Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – девять, Хама – семь", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центр провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Кабр-Эс-Сит провинции Дамаск выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,175 тонны.