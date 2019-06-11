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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 10:36
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо
Вид на Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – девять, Хама – семь", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центр провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Кабр-Эс-Сит провинции Дамаск выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,175 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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