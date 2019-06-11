В сохранении СВПД многое зависит от Европы, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе многое зависит от Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет перспектив сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, очень многое зависит от европейцев", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".

В годовщину выхода США из ядерной сделки - 8 мая - Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий обязательств в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал этим странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.