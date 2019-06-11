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РИА Новости

В сохранении СВПД многое зависит от Европы, заявил Лавров

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе многое зависит от Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет перспектив сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, очень многое зависит от европейцев", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
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10 июня, 20:05
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В годовщину выхода США из ядерной сделки - 8 мая - Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий обязательств в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал этим странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФЕвгений ПримаковЕвропаРоссияИранВ мире
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