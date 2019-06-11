Лавров рассказал о работе по российской концепции по Персидскому заливу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Некоторые страны готовы работать с российской концепцией по Персидскому заливу, но общее решение не выработано, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наверное, лет 17-18 назад впервые наша страна предложила разработать концепцию обеспечения безопасности в Персидском заливе через налаживание диалога между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива с одной стороны и Исламской республикой Иран с другой стороны", - сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

По его словам, "имелось в виду почерпнуть опыт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на стадии, когда она не была организацией, когда это было совещание, Хельсинский процесс, меры доверия, транспарентность в военных вопросах, открытость, постепенный переход к приглашению друг друга на военные учения, ну и другие шаги, и в нашей концепции предусматривалось, что к усилиям по нормализации отношений между арабами Персидского залива и Ираном подключилась бы Лига арабских государств, ЕС, пять постоянных членов СБ ООН, Организация Исламского сотрудничества".