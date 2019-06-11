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РИА Новости

Лавров рассказал о работе по российской концепции по Персидскому заливу

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Некоторые страны готовы работать с российской концепцией по Персидскому заливу, но общее решение не выработано, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наверное, лет 17-18 назад впервые наша страна предложила разработать концепцию обеспечения безопасности в Персидском заливе через налаживание диалога между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива с одной стороны и Исламской республикой Иран с другой стороны", - сказал он, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.
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По его словам, "имелось в виду почерпнуть опыт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на стадии, когда она не была организацией, когда это было совещание, Хельсинский процесс, меры доверия, транспарентность в военных вопросах, открытость, постепенный переход к приглашению друг друга на военные учения, ну и другие шаги, и в нашей концепции предусматривалось, что к усилиям по нормализации отношений между арабами Персидского залива и Ираном подключилась бы Лига арабских государств, ЕС, пять постоянных членов СБ ООН, Организация Исламского сотрудничества".
"Эта концепция несколько раз обсуждалась нами с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, в рядах этого Совета есть страны, которые готовы над ней работать, но пока еще общей позиции не выработано", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Персидский заливСергей ЛавровРоссияВ мире
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