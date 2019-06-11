Лавров осудил действия США против Ирана

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия США против Ирана, заявил, что налицо попытка заставить мир не выполнять резолюцию СБ ООН для удушения одной страны.

"Лимиты, которые были установлены для Ирана в плане производства низко обогащенного урана и тяжелой воды, они сопровождались договоренностью, зафиксированной в этом совместном плане, что Иран будет осуществлять эти работы, а излишки, которые превышают лимиты, он будет продавать за границу, что и происходило все эти годы. Сейчас Соединенные Штаты запретили всем странам покупать эти излишки у Ирана", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".

"Недоговороспособность - это, наверное, самое мягкое, что можно сказать, потому что налицо попытка заставить весь мир не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН в интересах достижения цели удушения одной страны", - добавил он.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.