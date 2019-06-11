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РИА Новости

Погнали! Ралли на офисных креслах в Японии

Вчера, 14:03
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В Японии провели необычную гонку — на офисных креслах. Выглядит она как забава, но требует от участников немалой выносливости. Кадры соревнований — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Issei Kato

Гонка состоялась в городе Ханю к северу от Токио.

Участники гонки на офисных креслах в Японии
1 из 10

Гонка состоялась в городе Ханю к северу от Токио.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Для заезда создали специальную 200-метровую кольцевую трассу.

Участник гонки на офисных креслах в Японии
2 из 10

Для заезда создали специальную 200-метровую кольцевую трассу.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Талисман гонки.

Талисман гонки на офисных креслах в Японии
3 из 10

Талисман гонки.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

В соревнованиях приняли участие более 50 команд.

Участники гонки на офисных креслах в Японии
4 из 10

В соревнованиях приняли участие более 50 команд.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Каждая команда состояла из трех человек.

Участник соревнования разминается перед гонкой на офисных креслах в Японии
5 из 10

Каждая команда состояла из трех человек.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Участники должны были ехать в кресле, отталкиваясь ногами от земли.

Участники гонки на офисных креслах в Японии
6 из 10

Участники должны были ехать в кресле, отталкиваясь ногами от земли.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Гонка длится около двух часов.

Участник гонки на офисных креслах в Японии
7 из 10

Гонка длится около двух часов.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Побеждает команда, которая сделает больше кругов.

Зрители наблюдают за гонкой на офисных креслах в Японии
8 из 10

Побеждает команда, которая сделает больше кругов.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Награждение победителей.

Победители гонки на офисных креслах во время церемонии награждения в Японии
9 из 10

Награждение победителей.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Участники гонки на офисных креслах в Японии.

Участники гонки на офисных креслах в Японии
10 из 10

Участники гонки на офисных креслах в Японии.

© REUTERS / Issei Kato
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