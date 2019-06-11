Погнали! Ралли на офисных креслах в Японии

В Японии провели необычную гонку — на офисных креслах. Выглядит она как забава, но требует от участников немалой выносливости. Кадры соревнований — в фотоленте Ria.ru.
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Гонка состоялась в городе Ханю к северу от Токио.
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Для заезда создали специальную 200-метровую кольцевую трассу.
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Талисман гонки.
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В соревнованиях приняли участие более 50 команд.
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Каждая команда состояла из трех человек.
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Участники должны были ехать в кресле, отталкиваясь ногами от земли.
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Гонка длится около двух часов.
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Побеждает команда, которая сделает больше кругов.
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Награждение победителей.
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Участники гонки на офисных креслах в Японии.