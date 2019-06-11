Конституционный суд Молдавии осудил оказываемое на него давление

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в вторник выступил с заявлением, в котором осуждается политическое давление оказываемое на него, депутатов призывают подчиниться принятым ранее решениям, сообщает пресс-служба КС.

Ранее премьер Молдавии Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

"Конституционный суд Республики Молдова сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергается в последние дни. Суд призывает к спокойствию и сдержанности. Он требует от государственных органов соблюдения Конституции, обязательных законов и решений КС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

В нем также сказано, что толкования суда имеют конституционную силу, поэтому любое любое политическое вмешательство внутри страны или из-за рубежа "недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на конституцию".

"В любом конфликте, который рассматривается судом, существуют противоречивые позиции, и после оглашения решения могут быть недовольные. Однако, как только решение принято, оно должно соблюдаться и выполняться. Те, кто призывает к роспуску суда, фактически являются в Республике Молдова врагами демократии", - подчеркнул в КС.