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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Конституционный суд Молдавии осудил оказываемое на него давление

Вчера, 10:19
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии в вторник выступил с заявлением, в котором осуждается политическое давление оказываемое на него, депутатов призывают подчиниться принятым ранее решениям, сообщает пресс-служба КС.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду сообщила на первом заседании правительства, что направит в Европейскую комиссию, Совет Европы и Венецианскую комиссию письма с просьбой оценить решения Конституционного суда относительно роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
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"Конституционный суд Республики Молдова сожалеет о жестоких нападках на него и осуждает политическое давление, которому он подвергается в последние дни. Суд призывает к спокойствию и сдержанности. Он требует от государственных органов соблюдения Конституции, обязательных законов и решений КС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
В нем также сказано, что толкования суда имеют конституционную силу, поэтому любое любое политическое вмешательство внутри страны или из-за рубежа "недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на конституцию".
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"В любом конфликте, который рассматривается судом, существуют противоречивые позиции, и после оглашения решения могут быть недовольные. Однако, как только решение принято, оно должно соблюдаться и выполняться. Те, кто призывает к роспуску суда, фактически являются в Республике Молдова врагами демократии", - подчеркнул в КС.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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