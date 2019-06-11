Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T10:14Z
https://ria.ru/20190611/1555472513.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155501/02/1555010226_0:413:2888:2038_1036x0_80_0_0_915273f414fb6d37003ee462747cd8f1.jpg
РИА Новости

Лавров: Иран не вышел на уровни обогащения урана, обозначенные в сделке

Вчера, 10:14
304
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иран пока не вышел на уровни обогащения урана, обозначенные в иранской ядерной сделке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Министры договорились, что будет создаваться механизм, который позволит сохранить экономические, торговые преимущества от этого плана для Ирана без участия США. Европейская тройка взялась вместе с Евросоюзом, со службой Федерики Могерини, они вызвались подготовить такой механизм. Причем, как мы понимали, по крайней мере, это было для нас очевидно, механизм будет готовиться с расчетом на то, что им могут пользоваться все государства, которые торгуют с Ираном. Иначе это было бы, конечно же, ущербно. И что не будет ограничений по тем товарам, которые будут обслуживаться этим механизмом. Прежде всего, это касается нефти. Для Ирана это самое главное, и это зафиксировано в Совместном всеобъемлющем плане действий", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
10 июня, 13:18
Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки
Министр напомнил, что составление параметров такого механизма заняло время у европейских партнеров.
"Наконец, он был объявлен, но прошло уже несколько месяцев - он не работает. Более того, он был объявлен как способный обслуживать только торговые потоки между Ираном и членами Евросоюза, и на первом этапе только товары, которые не подпадают под американские санкции", - добавил глава МИД РФ.
"Прошло уже, по-моему, полтора - два месяца, если я не ошибаюсь, но механизм работать не начал, хотя там назначен какой-то человек, который отвечает за его функционирование. Американцы, опять же, насколько я помню, объявили, что они будут наказывать всех, кто этим механизмом будет пользоваться, и Иран, как вы знаете, воспользовался своим правом, закрепленным в резолюции 2231, приостановить некоторые добровольно взятые на себя ограничения, в частности, по количеству низко обогащаемого урана и по количеству вырабатываемой тяжелой воды. Пока Иран не вышел на уровни, которые обозначены в Совместном всеобъемлющем плане действий, МАГАТЭ по-прежнему докладывает, что Иран выполняет свои обязательства", - отметил он.
Юкия Амано
10 июня, 16:26
Глава МАГАТЭ не стал говорить о сделке с Ираном после заявлений Тегерана
Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
310000
Обсудить 0
Сергей ЛавровРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров осудил действия США против Ирана
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
В сохранении СВПД многое зависит от Европы, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров оценил предложение Ирана заключить пакт о ненападении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров рассказал о работе по российской концепции по Персидскому заливу
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: России и США надо сделать заявление о недопустимости ядерной войны
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин перед началом международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров: Россия готова включаться в переговоры по Украине в любых форматах
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Рябков назвал способ сохранить договоренности по СВПД
Митинг у здания конституционного суда в Киеве. 11 июня 2019
В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров прокомментировал политику США в области контроля над вооружениями
Китайский авианосец Ляонин
Китайский авианосец "Ляонин" прошел между японскими островами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Россия ждет ответа от США на предложения по стратегической стабильности
Юкия Амано
Глава МАГАТЭ не стал говорить о сделке с Ираном после заявлений Тегерана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
Лента новостейМолния