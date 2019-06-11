Лавров: Иран не вышел на уровни обогащения урана, обозначенные в сделке

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иран пока не вышел на уровни обогащения урана, обозначенные в иранской ядерной сделке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Министры договорились, что будет создаваться механизм, который позволит сохранить экономические, торговые преимущества от этого плана для Ирана без участия США. Европейская тройка взялась вместе с Евросоюзом, со службой Федерики Могерини, они вызвались подготовить такой механизм. Причем, как мы понимали, по крайней мере, это было для нас очевидно, механизм будет готовиться с расчетом на то, что им могут пользоваться все государства, которые торгуют с Ираном. Иначе это было бы, конечно же, ущербно. И что не будет ограничений по тем товарам, которые будут обслуживаться этим механизмом. Прежде всего, это касается нефти. Для Ирана это самое главное, и это зафиксировано в Совместном всеобъемлющем плане действий", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Министр напомнил, что составление параметров такого механизма заняло время у европейских партнеров.

"Наконец, он был объявлен, но прошло уже несколько месяцев - он не работает. Более того, он был объявлен как способный обслуживать только торговые потоки между Ираном и членами Евросоюза, и на первом этапе только товары, которые не подпадают под американские санкции", - добавил глава МИД РФ.

"Прошло уже, по-моему, полтора - два месяца, если я не ошибаюсь, но механизм работать не начал, хотя там назначен какой-то человек, который отвечает за его функционирование. Американцы, опять же, насколько я помню, объявили, что они будут наказывать всех, кто этим механизмом будет пользоваться, и Иран, как вы знаете, воспользовался своим правом, закрепленным в резолюции 2231, приостановить некоторые добровольно взятые на себя ограничения, в частности, по количеству низко обогащаемого урана и по количеству вырабатываемой тяжелой воды. Пока Иран не вышел на уровни, которые обозначены в Совместном всеобъемлющем плане действий, МАГАТЭ по-прежнему докладывает, что Иран выполняет свои обязательства", - отметил он.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.