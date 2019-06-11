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РИА Новости

В ЕАО завели дело после жестокого убийства собаки в садовом товариществе

Вчера, 09:50
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ХАБАРОВСК, 11 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства собаки в садовом товариществе в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщает УМВД по региону.
"По факту умышленного причинения смерти с применением садистских методов собаки породы кавказская овчарка на территории СНТ "Буревестник" Смидовичского района ЕАО… возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное с применением садистских методов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Как сообщил РИА Новости представитель УМВД, в полицию поступило много звонков от жителей и зоозащитников из Еврейской автономной области и Хабаровского края с просьбами провести расследование. "Расследование дела находится на контроле следственного управления УМВД по ЕАО, подключилась также прокуратура", - рассказал собеседник агентства.
По словам председателя организации "Зоозащита-ДВ" Натальи Коваленко, зоозащитники помогают полиции. "Главное сейчас, чтобы полиция собрала все необходимые доказательства и дело дошло до суда. Мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь. В минувшую субботу мы выезжали на место ЧП. Тело животного отвезли на экспертизу. Заключение эксперта и орудие убийства будет представлено суду", - сказала РИА Новости Ковалева.
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