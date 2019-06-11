Лавров прокомментировал политику США в области контроля над вооружениями

"Сегодня в попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений при согласии или прямой поддержке своих союзников США продолжают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре международной безопасности. Стремятся разрушить или подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями, сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира ", - заявил министр, выступая на форуме "Примаковские чтения".