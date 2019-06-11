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РИА Новости

Лавров прокомментировал политику США в области контроля над вооружениями

Вчера, 09:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США стремятся подверстать под свои интересы или разрушить режим контроля над вооружениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня в попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений при согласии или прямой поддержке своих союзников США продолжают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре международной безопасности. Стремятся разрушить или подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями, сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира ", - заявил министр, выступая на форуме "Примаковские чтения".
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Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Сергей ЛавровСШАВ мире
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