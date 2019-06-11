В Нижегородской области арестовали обвиняемую в убийстве своего ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка и оставлении в опасности другого младенца, заключена под стражу в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2016 год в городе Богородске Нижегородской области женщина родила в ванной комнате ребенка и сразу же после родов утопила его. Завернув тело ребенка в пакет, она принесла его на территорию одного из домов в Богородском районе, где проживала ее родственница, и бросила в отхожую яму.

Четвертого июня 2019 года она, находясь в гостях в одном из сел Богородского района, родила недоношенного мальчика, оставила его в кресле и ушла спать. На следующий день младенец был обнаружен в доме посторонним человеком. Ребенок был доставлен в районную больницу бригадой скорой помощи.