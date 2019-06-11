Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T09:38Z
https://ria.ru/20190611/1555470440.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Нижегородской области арестовали обвиняемую в убийстве своего ребенка

Вчера, 09:32
2821
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Женщина, обвиняемая в убийстве своего новорожденного ребенка и оставлении в опасности другого младенца, заключена под стражу в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в период с 2015 года по 2016 год в городе Богородске Нижегородской области женщина родила в ванной комнате ребенка и сразу же после родов утопила его. Завернув тело ребенка в пакет, она принесла его на территорию одного из домов в Богородском районе, где проживала ее родственница, и бросила в отхожую яму.
Полиция
7 июня, 09:31
В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек
Четвертого июня 2019 года она, находясь в гостях в одном из сел Богородского района, родила недоношенного мальчика, оставила его в кресле и ушла спать. На следующий день младенец был обнаружен в доме посторонним человеком. Ребенок был доставлен в районную больницу бригадой скорой помощи.
"Женщине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – "убийство новорожденного" и "оставление в опасности новорожденного". В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая злоупотребляет алкогольными напитками, ведет антисоциальный образ жизни. Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
0320132
Обсудить 1
Нижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году
Телефон в дежурной части УВД
В Челябинске ищут четырехлетнего ребенка, украденного отцом у матери
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты
Туристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Названы страны, откуда в Россию едет больше всего туристов
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Участники на этнофестивале Солнцестояние - Окунево
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
Лента новостейМолния