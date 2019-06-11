Жители Чукотки первыми примут участие в переписи населения

ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Жители отдаленных населенных пунктов Чукотки первыми примут участие во Всероссийской переписи населения, сообщает правительство региона.

Такое решение приняли члены комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на Чукотке во время первого заседания.

Члены комиссии согласовали перечень отдаленных и труднодоступных территорий Чукотки, в который включены почти все населенные пункты региона, за исключением посёлка Угольные Копи и городского округа Анадырь.

Комиссия предложила перенести сроки проведения переписи в удаленных и труднодоступных территориях на более ранний срок – на апрель 2020 года.

"Перенос срока обусловлен наилучшими климатическими условиями, наличием автозимников, позволяющих добраться до отдаленных населенных пунктов, а также максимальным наличием постоянно проживающего населения на территории", - говорится в сообщении.

На остальной территории региона перепись пройдет одновременно со всеми регионами РФ с 1 октября по 31 октября 2020 года.