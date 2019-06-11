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РИА Новости

Жители Чукотки первыми примут участие в переписи населения

Вчера, 09:17
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПерепись населения
Перепись населения
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Перепись населения. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Жители отдаленных населенных пунктов Чукотки первыми примут участие во Всероссийской переписи населения, сообщает правительство региона.
Такое решение приняли члены комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на Чукотке во время первого заседания.
Всероссийская перепись. Архивное фото
19 июля 2017, 09:47
Правительство согласилось провести перепись населения в октябре 2020 года
Члены комиссии согласовали перечень отдаленных и труднодоступных территорий Чукотки, в который включены почти все населенные пункты региона, за исключением посёлка Угольные Копи и городского округа Анадырь.
Комиссия предложила перенести сроки проведения переписи в удаленных и труднодоступных территориях на более ранний срок – на апрель 2020 года.
"Перенос срока обусловлен наилучшими климатическими условиями, наличием автозимников, позволяющих добраться до отдаленных населенных пунктов, а также максимальным наличием постоянно проживающего населения на территории", - говорится в сообщении.
На остальной территории региона перепись пройдет одновременно со всеми регионами РФ с 1 октября по 31 октября 2020 года.
Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем один раз в десять лет. Статистика будет использоваться для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.
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