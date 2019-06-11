В ЛНР заявили об обстреле территории республики со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В понедельник в ЛНР также сообщали об одном нарушении перемирия со стороны силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, силовики вели огонь в направлении населенного пункта Лозовое.