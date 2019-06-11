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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле территории республики со стороны ВСУ

Вчера, 08:35
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПредставители СЦКК и ОБСЕ на месте обстрела
Представители СЦКК и ОБСЕ на месте обстрела
© РИА Новости / Олеся Потапова
Представители СЦКК и ОБСЕ на месте обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В понедельник в ЛНР также сообщали об одном нарушении перемирия со стороны силовиков за сутки.
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ЛНР поднимет вопрос разведения сил у Станицы Луганской на встрече в Минске
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, силовики вели огонь в направлении населенного пункта Лозовое.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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