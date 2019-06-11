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РИА Новости

Альпинисты начали восхождение к месту гибели спортсменов на горе Нандадеви

Вчера, 07:38
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн - РИА Новости. Группа индийских альпинистов начала подъем к предполагаемому месту гибели команды спортсменов, предположительно, ставших жертвами лавины при восхождении на гору Нандадеви в Гималаях, сообщил журналистам представитель Индийской федерации альпинизма Маниндер Коли.

"Наша задача состоит в определении местонахождения тел. Мы должны установить, возможно ли извлечь их на плоскую поверхность, чтобы за ними прилетели вертолеты", - сказал Коли, слова которого приводит телеканал NDTV.

Операция началась в понедельник и, как ожидается, продлится несколько дней. Если эвакуация тел ввиду сложных условий окажется невозможна, вероятно, похороны погибших будут проведены прямо в горах, сообщил Коли.
По его словам, восхождение до места их гибели займет "от трех до четырех дней". В общей сложности в распоряжении индийских альпинистов есть не более 10 дней, по истечении которых в регионе начинается сезон муссонных дождей.
Пропавшая команда альпинистов состояла из четверых британцев, двух американцев, австралийки и сопровождавшего их индийца. Все вместе 13 мая они покинули деревню Мунсияри, где располагался базовый лагерь. Как сообщалось ранее, они планировали подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м). Группа должна была вернуться обратно в двухнедельный срок, однако этого не произошло. Связь с ней также была потеряна.
Спустя несколько дней поисков, 3 июня, спасатели обнаружили в снегу на склоне горы пять тел, предположительно, принадлежащих пропавшим альпинистам. Судьба еще троих остается неизвестной, власти полагают, что их тела могут находиться неподалеку под толщей снега.
Попытки эвакуировать погибших на вертолетах до сих пор результата не принесли из-за неблагоприятных погодных условий и неровного ландшафта. Гора Нандадеви является одной из самых известных вершин Индии и одной из самых сложных для восхождения.
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