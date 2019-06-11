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РИА Новости

США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии

03:27
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США призвали Косово и Сербию к диалогу в 20-ю годовщину бомбардировок Югославии.
"Единственный путь к лучшему будущему — диалог между соседями, направленный на нормализацию отношений и выстраивающий дорогу к тому, чтобы и Сербия, и Косово заняли свое заслуженное место в евроатлантическом сообществе. Это единственный путь к достижению реальной независимости", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.
Он призвал Приштину и Белград удвоить усилия по достижению соглашения о взаимном признании.
"Косово и Сербия должны высказать приверженность мирному будущему процветания для всех своих граждан. Это требует отказа от экстремистской риторики и исторического ревизионизма", - добавил Дир.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Ивица Дачич
7 июня, 14:42
Дачич вступил в полемику с посольством США из-за надписи про Косово
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СербияКосовоЮгославияСШАВ мире
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