США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии

"Единственный путь к лучшему будущему — диалог между соседями, направленный на нормализацию отношений и выстраивающий дорогу к тому, чтобы и Сербия, и Косово заняли свое заслуженное место в евроатлантическом сообществе. Это единственный путь к достижению реальной независимости", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

"Косово и Сербия должны высказать приверженность мирному будущему процветания для всех своих граждан. Это требует отказа от экстремистской риторики и исторического ревизионизма", - добавил Дир.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.