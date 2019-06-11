Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов

"В целях организации эффективного взаимодействия по взысканию алиментов территориальных органов ФССП России с организациями для детей-сирот, органами опеки и попечительства, и пути преодоления проблем обеспечения имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей, представляется целесообразным проведение в 2019 году круглого стола для выработки согласованной позиции по данному вопросу", - говорится в тексте доклада.