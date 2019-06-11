Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает в 2019 году провести круглый стол для выработки согласованной позиции по решению проблемы взыскания алиментов и имущественных вопросов детей-сирот, отмечается в докладе по итогам деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованном на сайте "Российской газеты".
"В целях организации эффективного взаимодействия по взысканию алиментов территориальных органов ФССП России с организациями для детей-сирот, органами опеки и попечительства, и пути преодоления проблем обеспечения имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей, представляется целесообразным проведение в 2019 году круглого стола для выработки согласованной позиции по данному вопросу", - говорится в тексте доклада.
Упоминается, что особого внимания требуют вопросы взыскания алиментов с родителя, проживающего за границей, а также с родителя ребенка, проживающего на территории иностранного государства с другим родителем.