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РИА Новости

В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

02:12
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает украинское ведомство, в понедельник в 21.44 в Суворовском районе Одессе по улице Академика Воробьева возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы №1 на площади 500 квадратных метров.
"В 23.19 пожар был ликвидирован. Подразделениями ДСНС спасены 15 человек, из них четыре человека умерли не приходя в сознание и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них два человека умерли", - говорится в сообщении.
Всего погибли шесть человек, госпитализированы еще четыре человека.
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