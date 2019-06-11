В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

"В 23.19 пожар был ликвидирован. Подразделениями ДСНС спасены 15 человек, из них четыре человека умерли не приходя в сознание и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них два человека умерли", - говорится в сообщении.