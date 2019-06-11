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РИА Новости

Москалькова хочет создать правовой механизм возмещения ущерба потерпевшим

01:51
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© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Назрела необходимость создания действенного правового механизма для обеспечения возмещения ущерба потерпевшему, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Назрела необходимость создания эффективного и действенного правового механизма обеспечения возмещения потерпевшему причиненного ущерба и морального вреда с учетом положений Конституции Российской Федерации и международных стандартов, гарантирующих потерпевшим государственное обеспечение компенсации причиненного ущерба", - говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного, текст которого опубликован в "Российской газете".

Уточняется, что по данным судебного департамента при Верховном суде РФ, сумма ущерба от преступлений, определенная по судебным актам в 2018 году, составила более 10 миллиардов рублей, из нее к взысканию присуждено порядка 7,87 миллиарда рублей, а по исполнительным документам, направленным для обращения взыскания в органы уголовно-исполнительной системы и другие организации, сумма составила чуть более 476,87 миллиона рублей.
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Как отмечает Москалькова, приведенная статистика показывает, что до настоящего времени не созданы достаточные гарантии возмещения реального вреда, причиненного потерпевшему. Более того, отсутствуют официальные эмпирические данные по фактическому возмещению ущерба потерпевшим от преступлений. Создание единого правового механизма призвано решить обозначенную проблему.
Из доклада также следует, что в 2018 году наблюдается снижение числа жалоб со стороны потерпевших на нарушения их прав на стадии расследования преступлений. Их поступило к уполномоченному 910 - на 52,7% меньше, чем за предыдущий год.
В соответствии с докладом, в своих обращениях заявители также жалуются на то, что органами предварительного следствия и дознания выносятся необоснованные и немотивированные постановления о приостановлении или прекращении производства по уголовному делу, порой без проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Кроме того, уполномоченному поступали жалобы на несправедливые судебные решения, в которых заявители указывали на неоправданную мягкость приговоров.
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