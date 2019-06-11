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РИА Новости

Количество обращений к Москальковой по поводу пенсий выросло в 2018 году

01:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, относящихся к сфере законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении, в 2018 году выросло на 8%, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте "Российской газеты".
"Обращает на себя внимание увеличение на 8% (с 2348 до 2542) в сравнении с прошлым годом числа жалоб, относящихся к сфере законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении", - говорится в докладе.
Отмечается также рост числа обращений граждан к уполномоченному по вопросам изменений в пенсионном законодательстве в целом, исчисления размера пенсий, пенсионной надбавки и перерасчета пенсий в частности.
"Всплеск обращений граждан, недовольных увеличением пенсионного возраста, относится к периоду обсуждения варианта законопроекта, установившего увеличение пенсионного возраста мужчинам до 65 и женщинам до 63 лет, принятого в первом чтении 19 июля 2018 года. После вмешательства в этот вопрос президента РФ, который предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, количество жалоб граждан по указанному вопросу значительно уменьшилось", - говорится в докладе.
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Больше всего обращений по вопросам социального обеспечения поступило от жителей Москвы (248), Краснодарского края (81), Московской (69), Кемеровской (67) и Свердловской (62) областей.
Как указано в докладе, всего в 2018 году к уполномоченному поступило 38 698 обращений, 9686 из которых были приняты к рассмотрению в рамках мер реагирования, предусмотренных статьей 20 федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации".
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
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