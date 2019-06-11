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РИА Новости

Посол России оценил потенциал роста товарооборота с Катаром

01:14
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКатар
Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Катар. Архивное фото
ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Катар и Россия имеют возможность увеличить товарооборот между двумя странами к 2020 году более чем в шесть раз - до полумиллиарда долларов, заявил на торжественном вечере по случаю Дня России посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.
"Объем торговли и товарооборот между двумя странами медленно, но уверенно растут, по итогам 2018 года товарооборот вырос на 7,4% и составил 78,7 миллиона долларов, но стороны имеют реальные возможности нарастить торговый оборот к 2020 году до 500 миллионов долларов", - отметил Холов.
По его словам, Доху и Москву связывают плодотворное сотрудничество в энергетике, строительстве, туризме, сельском хозяйстве, промышленности, культуре, спорте и образовании.
При этом, напомнил посол, Катар является одним из самых крупных инвесторов в экономику России среди стран Персидского залива.
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