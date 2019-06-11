Посол России оценил потенциал роста товарооборота с Катаром

ДОХА, 11 июн - РИА Новости. Катар и Россия имеют возможность увеличить товарооборот между двумя странами к 2020 году более чем в шесть раз - до полумиллиарда долларов, заявил на торжественном вечере по случаю Дня России посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов.