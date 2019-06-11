Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что на переговорах с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком предлагал ему подписать договор о введении особого статуса Приднестровья, который глава ДПМ сам предлагал Москве в 2016 году в обмен на закрытие уголовных дел против него.

Так президент Молдавии прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг видеозаписей процесса переговоров между ним и Плахотнюком, которые были обнародованы местным телеканалом Publika TV. Ранее Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве и выступила с требованием его отставки. Вице-председатель ДМП Андриан Канду в субботу заявил, что до этого Соцпартия и Демпартия вели переговоры по созданию коалиции, однако демократы не смогли согласиться на поставленные условия. По его словам, ДМП готова была представить доказательства, что "переговоры проходили и президент предложил лидеру Демпартии неприемлемые условия". В обнародованном Publika TV видео переговоров Додона и Плахотнюка речь, в частности, идет о введении особого статуса для Приднестровья.

"Это было предложение Плахотнюка, направленное русским в 2016 году, задача этой встречи состояла в том, чтобы Плахотнюк подписал документ, который предлагал сам... чтобы закрыли глава на его грехи. Это был мой хороший сценарий, и он сыграл, если бы всего этого не было, то у нас не было бы шанса сегодня освободить страну", - объяснил Додон в эфире местного телеканала TV8.

Додон пояснил, что он намеренно ввел в заблуждение Плахотнюка, потому что был уверен, что видеозаписи позже будут опубликованы. Соглашение Социалистов с блоком ACUM о формировании парламентского большинства могло быть достигнуто еще в апреле, но в этом случае на депутатов могло быть оказано давление. При этом Додон подчеркнул, что видеозапись, в которой упоминается финансирование партии социалистов Россией, является монтажом.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.